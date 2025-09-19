Torino, 19 settembre 2025 – Tre vittorie consecutive in campionato, due rimonte pazzesche con Inter e Borussia Dortmund, ma anche sette gol subiti, un dato che un po’ preoccupa. Il dna Juve è sempre stato basato su una difesa di ferro, tra le migliori, perché soprattutto in Italia i campionati si vincono così e allora già da domani a Verona servirà un deciso passo avanti. Tudor sa che gli ultimi due match sono stati difficili, contro avversari forti, ma vuole lo stesso atteggiamento anche al Bentegodi, per una partita che solo all’apparenza può sembrare facile. E poi, il tecnico ha voluto difendere a spada tratta Lloyd Kelly, spesso criticato e solo adesso circondato da complimenti per i due recenti gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor attacca: c’è stata scorrettezza su Kelly. “A Verona serve grande partita”