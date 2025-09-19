Juve Tudor attacca | c’è stata scorrettezza su Kelly A Verona serve grande partita
Torino, 19 settembre 2025 – Tre vittorie consecutive in campionato, due rimonte pazzesche con Inter e Borussia Dortmund, ma anche sette gol subiti, un dato che un po’ preoccupa. Il dna Juve è sempre stato basato su una difesa di ferro, tra le migliori, perché soprattutto in Italia i campionati si vincono così e allora già da domani a Verona servirà un deciso passo avanti. Tudor sa che gli ultimi due match sono stati difficili, contro avversari forti, ma vuole lo stesso atteggiamento anche al Bentegodi, per una partita che solo all’apparenza può sembrare facile. E poi, il tecnico ha voluto difendere a spada tratta Lloyd Kelly, spesso criticato e solo adesso circondato da complimenti per i due recenti gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juve - tudor
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona
Tudor difende la Juve: “Troppi processi, con Inter e Dortmund due grandi risultati” - X Vai su X
La Gazzetta dello Sport. . Juventus, gli esterni attaccano poco? La soluzione per Tudor potrebbe essere in panchina ? Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò Vai su Facebook
Vlahovic Juve c’è grande soddisfazione da parte dello staff per l’atteggiamento del bomber | c’è ancora una possibilità per il rinnovo? Tutti i dettagli; Kolo Muani Juve cosa succede? Adesso c’è distanza tra i due club c’è da sciogliere al più presto questo nodo col PSG I dettagli; Kolo Muani Juve | c’è una speranza per la dirigenza Non solo la volontà dell’attaccante ecco qual è il grande alleato per la chiusura dell’operazione La rivelazione.
Juve, Tudor attacca: c’è stata scorrettezza su Kelly. “A Verona serve grande partita” - Il tecnico bianconero difende il suo centrale, autore di due gol in due partite: ha sempre fatto bene prima dei gol. Si legge su sport.quotidiano.net
Juventus, Tudor stupisce ancora: ‘nuovo’ centravanti nel tridente di Champions - Diverse novità di formazione per Tudor nel match tra Juventus e Borussia Dortmund: cambia anche l'attacco dei bianconeri ... calciomercato.it scrive