Juve Primavera ufficiale il primo contratto di Vallana! Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista e il comunicato del club

Juve Primavera, ufficiale il primo contratto di Vallana: il comunicato del club bianconero sul centrocampista. La Juve Primavera continua a investire sulla sua linea verde e blinda uno dei suoi talenti più promettenti. Con un comunicato ufficiale, il club bianconero ha annunciato che Edoardo Vallana, centrocampista classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Un accordo importante che legherà il giovane giocatore alla società fino al 30 giugno 2027, rappresentando un passo cruciale nel suo percorso di crescita e una chiara testimonianza della fiducia che la dirigenza ripone in lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, ufficiale il primo contratto di Vallana! Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista e il comunicato del club

In questa notizia si parla di: juve - primavera

