Juve Primavera ci sarà anche Makiobo nella sfida contro il Bologna | il centrocampista scende dalla Next Gen per mettere minuti nelle gambe

Juve Primavera, ci sarà anche Makiobo nella sfida contro il Bologna: tutti i dettagli sul talentoso centrocampista. Un passo indietro per farne due in avanti. La Juventus ha definito il percorso per il pieno recupero di Grady Makiobo, talentuoso centrocampista belga acquistato in estate per rinforzare la Juventus Next Gen. Il giocatore, fermato da un infortunio subito a ridosso del suo arrivo a Torino, è stato ufficialmente convocato dalla Juve Primavera per l’imminente sfida di campionato contro il Bologna. Non si tratta di una bocciatura, ma di una tappa strategica e concordata con lo staff tecnico e medico per permettergli di ritrovare il ritmo partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, ci sarà anche Makiobo nella sfida contro il Bologna: il centrocampista scende dalla Next Gen per mettere minuti nelle gambe

In questa notizia si parla di: juve - primavera

Juve Primavera, quale futuro per Vallana? Ecco come è andata la stagione in prestito al Sudtirol: tutti i dettagli sul centrocampista bianconero

Juve Primavera, Ventre potrebbe giocare in Serie C? Le ultime novità sul futuro del terzino bianconero

Juve Primavera, Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo e firma il primo contratto: tutti i dettagli e una novità sul futuro

Padoin post Juve Youth-Borussia 2-3: “Essere allenatore mi piace. Elimoghale è un talento ma…" Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Youth League. #padoin #juveyouth #ucl #juve #juve - X Vai su X

Le pagelle della #JuvePrimavera uscita sconfitta contro il #BVB nel primo match di #UYL I giudizi completi li trovi nel primo commento Vai su Facebook

Juve Primavera, ufficiale il primo contratto di Vallana! Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista e il comunicato del club - Juve Primavera, ufficiale il primo contratto di Vallana: il comunicato del club bianconero sul centrocampista La Juve Primavera continua a investire sulla sua linea verde e blinda uno dei suoi talenti ... juventusnews24.com scrive

Juve Bologna Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quinta giornata di campionato 2025/26 - Juve Bologna Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quinta giornata di campionato 2025/26 È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere. Scrive juventusnews24.com