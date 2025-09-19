Juve pioggia di milioni dalla UEFA per la Champions League | ecco quanto incassano i bianconeri La cifra ufficiale

Juve, l’UEFA distribuisce i primi bonus: per le italiane quasi 150 milioni, Inter in testa mentre ecco quanto hanno guadagnato i bianconeri. La Champions League 202526 è appena entrata nel vivo, ma per i club è già tempo di passare all’incasso. La UEFA ha iniziato a distribuire la prima tranche dei ricchi premi legati alla partecipazione, garantendo un’importante iniezione di liquidità nelle casse delle società. Tra queste ci sono le quattro italiane, con la Juventus che si assicura subito una cifra considerevole, come analizzato dal sito specializzato Calcio e Finanza. Il nuovo meccanismo di distribuzione della UEFA prevede un versamento immediato di oltre 1,3 miliardi di euro in tutta Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, pioggia di milioni dalla UEFA per la Champions League: ecco quanto incassano i bianconeri. La cifra ufficiale

In questa notizia si parla di: juve - pioggia

LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve: Xabi Alonso con l'ex Huijsen, Tudor rilancia Rugani. Forte pioggia su Miami

Chiesa segna e il Liverpool esulta insultando… la Juve! L’episodio è già virale sui social: pioggia di polemiche dopo il gol dell’ex bianconero – VIDEO

Un primo match di Uefa Champions League 2025/2026 ricco di emozioni per i colori italiani. La partita tra Juventus e Borussia Dortmund, contratta nel corso del primo tempo, si è risolta in una pioggia di gol nella ripresa. Avanti i tedeschi con Adeyemi dopo Vai su Facebook

Pioggia di gol nel Derby d’Italia: Juventus-Inter finisce 4-3 - X Vai su X

Champions d'oro: con i playoff pioggia di milioni per Inter, Juventus, Milan e Atalanta; Champions League fondamentale per l'Inter: TUTTI i possibili ricavi, pioggia di milioni per i nerazzurri; Mondiale per Club, quanto guadagnano Juventus e Inter: milioni incassati e come funziona.

Pugno duro della Uefa, Juve nei guai: sanzione pesantissima - Dopo aver digerito a fatica i provvedimenti degli anni passati, i bianconeri tornano a fare i conti con la UEFA ... Come scrive calcioin.it

Riparte la Champions, per i club italiani un bonus da oltre 300 milioni - Napoli, Inter, Juve e Atalanta debuttano con match impegnativi nella nuova stagione delle coppe europee e vanno a caccia di risultati sportivi e ricavi ... Riporta ilsole24ore.com