La Juventus ha iniziato la stagione nel segno di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, ma il loro futuro potrebbe essere divergente: ne abbiamo parlato nel corso di Juve Zone con il nostro ospite di puntata Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito l’ultimo episodio di Juve Zone, lo speciale totalmente dedicato ai bianconeri, e il futuro delle due stelle è stato uno dei temi principali. Juve, l’annuncio in diretta sul futuro: “Accordo praticamente fatto” – Calciomercato.it (LaPresse) Intervenuto ai nostri microfoni, Cristiano Corbo di Tuttosport ha parlato del nuovo corso della Vecchia Signora: “Il cambio di rotta rispetto all’anno scorso è abbastanza netto, questa è una squadra in cui è facile riporre fiducia e per questo va dato credito a Igor Tudor “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, l’annuncio sul futuro in attacco: “Accordo praticamente fatto” | ESCLUSIVO