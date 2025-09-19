Juve Kelly si prende la scena | da flop annunciato a titolare decisivo

La storia recente di Kelly alla Juventus è la dimostrazione di quanto il calcio possa cambiare in fretta. Pochi mesi fa il difensore inglese era considerato uno dei simboli dei flop di mercato: contratto oneroso, formula particolare con obbligo di riscatto e una stagione vissuta all’ombra, soprattutto sotto la gestione Motta. Oggi, invece, Kelly è diventato titolare, ha ritrovato sicurezza e addirittura la via del gol, trascinando i bianconeri nei momenti chiave. Dal rischio cessione alla rinascita in campo. Durante l’estate il suo destino sembrava scritto: il Fenerbahce di Mourinho e il Sunderland avevano bussato alla porta, ma la Juventus non ha ceduto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com