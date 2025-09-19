Juve è Gatti il vice-Bremer per Verona E quanti dubbi davanti per Tudor
Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha preso le difese di Di Gregorio, confermato per la trasferta di Verona. Thuram può riposare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gatti torna dal primo minuto contro il Real Madrid? Dall’idea di Tudor e alle condizioni del difensore della Juve
Rinnovo Gatti Juve: scelta fatta per il futuro del difensore. Quando arriverà la firma sul nuovo contratto con i bianconeri, tutti i dettagli
Gatti sarà titolare in Real Madrid Juve? Le condizioni fisiche del difensore bianconero in vista dell’ottavo di finale: i dettagli
Juve, ufficiale il rinnovo di Gatti fino al 2030: i dettagli del contratto - È ufficiale il prolungamento di contratto del difensore classe '98, che ha rinnovato fino al 30 giugno 2030 con il club bianconero. Scrive corrieredellosport.it