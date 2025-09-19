Juve Bologna Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quinta giornata di campionato 202526. È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere. Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Youth League, la Juve Primavera è chiamata a una reazione immediata. I giovani bianconeri di Simone Padoin scenderanno in campo domani, sabato 20 settembre, per affrontare in casa il Bologna in una sfida che assume già un’importanza cruciale per il prosieguo della stagione. Obiettivo riscatto dopo il doppio ko. La settimana appena trascorsa non è stata semplice per la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida della squadra di Padoin in campionato