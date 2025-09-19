Juve a Verona senza Bremer ma torna Conceiçao E Tudor non toglie Vlahovic
Riecco il portoghese vicino a Yildiz, mentre al posto del brasiliano c'è Gatti nella difesa con Kalulu e Kelly. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: juve - verona
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Convocati #Verona per la #Juve ? La lista di Zanetti e le scelte di formazione #VeronaJuve - X Vai su X
Juventus. . Dybala led the charge to victory in 2017's #VeronaJuve Vai su Facebook
Juventus, la probabile formazione per il Verona; Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic; Bremer, da zero a cento: il turnover di Tudor in Verona-Juventus.
Bremer e la decisione di Tudor per Verona Juve: il brasiliano riposa o gioca? In quale direzione va la scelta del tecnico bianconero, ultimissime - Ecco la decisione del tecnico bianconero al Bentegodi Contrordine, il leader non si tocca. Segnala juventusnews24.com
Bremer riposa con il Verona? Le ultime sulla difesa della Juventus e chi sostituirebbe il brasiliano - Per Bremer può essere arrivato il momento di rifiatare: cosa filtra verso Verona e le soluzioni a disposizione. ilbianconero.com scrive