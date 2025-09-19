Julia Roberts | Un sequel de Il matrimonio del mio miglior amico? Guadagnino si offre come regista

La diva ha ammesso che sarebbe in corso le trattative per un seguito della romcom di culto e Luca Guadagnino ne approfitta per candidarsi come regista. After the Hunt si è rivelato un progetto felice per Luca Guadagnino, che si candida a dirigere nuovamente Julia Roberts nel potenziale sequel de Il matrimonio del mio migliore amico. L'attrice, impegnata nel tour promozionale del film presentato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra di Venezia, ha ammesso che il progetto di un sequel del cult con Rupert Everett e Cameron Diaz è nell'aria. "Me ne stanno parlando" ha ammesso Julia Roberts a Variety. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

