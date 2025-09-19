Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto in un secondo
Julia Roberts ha confermato di essere in trattativa per un possibile ruolo da protagonista in un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico. “Mi stanno parlando”, ha detto la Roberts nell’articolo di copertina di Variety su After the Hunt – Dopo la caccia, il thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino con Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Durante l’intervista, Guadagnino ha aggiunto che avrebbe diretto la Roberts nel sequel “ in un secondo “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
