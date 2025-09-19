Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto in un secondo

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Julia Roberts ha confermato di essere in trattativa per un possibile ruolo da protagonista in un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico. “Mi stanno parlando”, ha detto la Roberts nell’articolo di copertina di Variety su After the Hunt – Dopo la caccia, il thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino con Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Durante l’intervista, Guadagnino ha aggiunto che avrebbe diretto la Roberts nel sequel “ in un secondo “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: julia - roberts

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Julia roberts: il paradosso di un’attrice nel suo stesso film

After the hunt recensione: la bravura di julia roberts nel thriller ambiguo di luca Guadagnino

Luca Guadagnino in trattative per dirigere un film su OpenAI; Cecilia Sala, Iran: “Arrestata per violazione della legge islamica”; Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto in un secondo.

julia roberts conferma trattativeJulia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto “in un secondo” - Julia Roberts ha confermato di essere in trattativa per un ruolo da protagonista in un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico. Come scrive cinefilos.it

julia roberts conferma trattativeJulia Roberts conferma le trattative per il sequel di “Il matrimonio del mio migliore amico - L'articolo Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di “Il matrimonio del mio migliore amico proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Julia Roberts Conferma Trattative