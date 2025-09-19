Un vero e proprio omaggio quello del brasiliano verso il suo nuovo compagno di squadra. E il paragone è di quelli importanti. Non l’esordio che il Napoli si aspettava contro il Manchester City. Tanta attesa e quella voglia di spaccare tutto che forse capitan Di Lorenzo ha preso un po’ troppo a lettera. L’adrenalina a volte può giocare un brutto scherzo ed è ciò che è capitato al terzino azzurro, che subito si è assunto le responsabilità di quanto successo, dimostrando ancora una volta la sua leadership all’interno dello spogliatoio. Quella leadership condivisa anche con calciatori più esperti e ormai veterani di questa squadra come Juan Jesus, che al termine del match si è voluto soffermare sulle qualità dell’assoluto protagonista della serata, Kevin De Bruyne, confermando ulteriormente l’enorme potenziale del calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Juan Jesus incorona De Bruyne: paragone da brividi, coinvolti due ex campioni