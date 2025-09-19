Juan Jesus incorona De Bruyne | paragone da brividi coinvolti due ex campioni
Un vero e proprio omaggio quello del brasiliano verso il suo nuovo compagno di squadra. E il paragone è di quelli importanti. Non l’esordio che il Napoli si aspettava contro il Manchester City. Tanta attesa e quella voglia di spaccare tutto che forse capitan Di Lorenzo ha preso un po’ troppo a lettera. L’adrenalina a volte può giocare un brutto scherzo ed è ciò che è capitato al terzino azzurro, che subito si è assunto le responsabilità di quanto successo, dimostrando ancora una volta la sua leadership all’interno dello spogliatoio. Quella leadership condivisa anche con calciatori più esperti e ormai veterani di questa squadra come Juan Jesus, che al termine del match si è voluto soffermare sulle qualità dell’assoluto protagonista della serata, Kevin De Bruyne, confermando ulteriormente l’enorme potenziale del calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: juan - jesus
LIVE Dimaro – I calciatori azzurri rispondono ai tifosi: le parole di Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola
Rileggi LIVE Dimaro – Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola d’accordo: “Champions League? Daremo tutto, lo stadio deve far tremare gli avversari”
Juan Jesus lancia l’appello ai tifosi partenopei: il messaggio è da brividi
Non solo il cambio di De Bruyne: nel post partita di Manchester, Conte spiega anche il suo punto di vista in merito al cambio Politano-Juan Jesus ? #SSCNapoli #CityNapoli #SpazioNapoli - X Vai su X
Napoli in netta difficoltà dopo la sostituzione di #Politano. Come reputi la decisione di Conte di voler puntare su Juan #Jesus? Vai su Facebook
Caso Acerbi, le reazioni social: Vergogna, allora squalificate Juan Jesus; Juan Jesus incorona De Bruyne: paragone da brividi, coinvolti due ex campioni; Beukema in dubbio per il City? Repubblica: Ha l'influenza.
Juan Jesus: “Seguito per derubarmi, qui sicurezza zero”. E Napoli finisce sotto accusa. De Iesu: “Doveva andare alla polizia, non sui social” - Guilherme Nunes da Belo Horizonte è noto nel calcio con il nome di Juan Jesus, ma non è sua abitudine porgere l’altra guancia. Da napoli.repubblica.it
Napoli, parole di fuoco per Juan Jesus: "Provano a rubare l'auto, fate vomitare" - Queste le parole di Juan Jesus evidentemente preoccupato, oltre che della macchina in sé, anche della sicurezza sua e dei suoi bambini: "Sicurezza ZERO! Lo riporta corrieredellosport.it