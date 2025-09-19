Josep Martinez Inter col Sassuolo scocca la sua ora da titolare? Ecco come Chivu intende gestire l’alternanza tra lui e Sommer

: il piano. In casa Inter, la gestione dei portieri è stata pianificata fin dall’inizio della stagione, con la decisione di alternare Sommer e Josep Martinez con maggiore regolarità. Questa scelta è stata presa ben prima del dibattito che si è acceso dopo la sconfitta contro la Juventus e la conferma di Sommer in Champions League contro l’ Ajax. A sorprendere è stato il retroscena emerso dalle parole di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, che ha difeso in modo deciso il portiere svizzero, spiegando di non volerlo esporre alla critica mediatica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez Inter, col Sassuolo scocca la sua ora da titolare? Ecco come Chivu intende gestire l’alternanza tra lui e Sommer

In questa notizia si parla di: josep - martinez

Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez

Soprattutto dopo la partita contro la Juve, Sommer è stato sommerso dalle critiche e c'è stato chi ha invocato più spazio per Josep Martinez ? Diteci, secondo voi, se l'ex Genoa merita più minuti in campo #Inter #SpazioInter - X Vai su X

Josep #Martinez viaggia verso una maglia da titolare contro il #Sassuolo ? #Chivu vuole dargli la sua chance nonostante la buona prestazione di #Sommer contro l’#Ajax. Sarebbe la scelta giusta? LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO #i Vai su Facebook

Sommer o Martinez, chi gioca titolare Inter-Sassuolo: ballottaggio aperto e la possibile alternanza; FCIN1908 / Inter, col Sassuolo chance Martinez. Cosa è stato deciso sui due portieri e perché; Chivu valuta il turnover anche in porta: Sommer in Champions, Martinez in campionato.

Inter, gestione portieri: rotazione strategica tra Sommer e Martinez in vista del futuro - La strategia di Chivu Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, l’Inter ha pianificato co ... Segnala calcionews24.com

Inter, la scelta incredibile: fuori un titolare - Tutto porta a pensare che, dopo il turno europeo, sarà Martinez a scendere in campo da titolare contro il Sassuolo. newsmondo.it scrive