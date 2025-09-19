Josefa Idem | Ho incontrato tante difficoltà per gli stereotipi della donna nello sport L’Italia mi ha cambiata
Josefa Idem è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, speciale canoa, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fuoriclasse del kayak individuale si è raccontata a 360 gradi, partendo dagli inizi della sua avventura, passando per gli innumerevoli successi inanellati, concludendo con il dopo-canoa e il suo presente. La italo-tedesca ha iniziato il suo racconto dai primissimi passi in questo sport: “ Un pochino è stata la canoa a venire a cercare me e mia sorella. Io e lei abbiamo 15 mesi di differenza ed eravamo sempre insieme da piccole. Anche se facevamo scuole diverse. A quella di mia sorella sono andati a proporre la canoa e ci hanno convinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
FOCUS – CANOA. Josefa Idem: la leggenda che unì famiglia, resistenza e oro olimpico
Orgoglio Mutina! La nostra Lucrezia Zironi ha scritto la storia: è in finale mondiale nei 500 m distanza olimpica ai Campionati Mondiali Assoluti all’Idroscalo di Milano! Un traguardo che mancava da oltre dieci anni, dall’impresa di Josefa Idem nel 2012. Tutti da Vai su Facebook
