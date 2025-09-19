Josè Mourinho non è più tornato a casa vive e dorme nel Centro Sportivo del Benfica | Bom Dia!
Josè Mourinho da quando ha messo piede nel Centro Sportivo del Benfica non ne è più uscito e non lo farà ancora per molto: conferenza stampa, presentazione, allenamenti e pernottamento. Una full-immersion dello Special One che ha mantenuto la promessa: "Tornerò a casa forse da domenica in poi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mourinho - tornato
José Mourinho è tornato: l’iconico allenatore firma con il Benfica e si prepara a una sfida epica contro la Juve! #lazionews #lazionews - X Vai su X
È il grande giorno di José Mourinho. Lo Special One è tornato a casa, a Lisbona e firma con il Benfica Leggi l'articolo che trovi nei commenti qui sotto Vai su Facebook