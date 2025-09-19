Josè Mourinho non è più tornato a casa vive e dorme nel Centro Sportivo del Benfica | Bom Dia!

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josè Mourinho da quando ha messo piede nel Centro Sportivo del Benfica non ne è più uscito e non lo farà ancora per molto: conferenza stampa, presentazione, allenamenti e pernottamento. Una full-immersion dello Special One che ha mantenuto la promessa: "Tornerò a casa forse da domenica in poi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - tornato

Cerca Video su questo argomento: Jos232 Mourinho 232 Pi249