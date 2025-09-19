Him è il titolo del nuovo film prodotto dal regista di Scappa - Get Out e diretto da Justin Tipping, in uscita nelle sale cinematografiche il 2 ottobre. Him di Jordan Peele, diretto da Justin Tipping ha fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes. Prodotto dalla Monkeypaw Productions di Peele, il film verrà distribuito presto nelle sale italiane. Nel frattempo, negli USA Him è uscito da poche ore e sull'aggregatore di recensioni più famoso al mondo sono già uscite le prime disamine sul lungometraggio. Il responso di Rotten Tomatoes su Him prodotto da Jordan Peele Him ha debuttato con una percentuale del 30%, un punteggio sorprendentemente basso per un film prodotto da Jordan Peele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jordan Peele, il suo nuovo horror debutta su Rotten Tomatoes: ecco i primi giudizi della critica