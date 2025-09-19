Jonathan Milan torna e vince nelle Fiandre! Rimonta di forza su Groenewegen
Jonathan Milan ha inscenato una volata spettacolare sul traguardo di Koolskamp e ha vinto in maniera perentoria il Campionato delle Fiandre, riuscendo a superare di forza l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). L’alfiere della Lidl-Trek ha avuto la meglio su due dei migliori velocisti in circolazione, mostrando un eccellente stato di forma in quella che era la sua gara di rientro in gruppo dopo un mese (non correva dal 24 agosto, quando si concluse il Giro di Germania). L’evento era di livello 1.1, ma stiamo comunque parlando di una prestigiosa semiclassica belga giunta alla 109ma edizione, ideale per le ruote veloci visto che si snoda lungo un percorso di 180 chilometri completamente pianeggiante (undici giri di un circuito a Koolskamp). 🔗 Leggi su Oasport.it
