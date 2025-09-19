John Lennon era un bullo Così la sua scuola lo ha nascosto per decenni

Liverpool, 19 settembre 2025 – “John Lennon chi? Qui non c’è mai stato”. Per anni, l’ombra della star dei Beatles è stata scacciata via dalla sua vecchia scuola, la Quarry Bank High School di Liverpool. A raccontarlo – a quasi quarantacinque anni dalla scomparsa – è Tom Barry, docente di design e tecnologia alla Calderstone School (il nome che l’istituto ha oggi, ndr), che ha svelato al Daily Mail i motivi di questa 'damnatio memoriae'. “Quando John se ne andò era talmente una seccatura, un bullo, e uno studente così pessimo che il personale scolastico non voleva nemmeno riconoscere che fosse mai stato qui”, ha dichiarato il professore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "John Lennon era un bullo". Così la sua scuola lo ha nascosto per decenni

