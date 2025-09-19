Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve Tudor orientato a scegliere questa soluzione per la trasferta gialloblù Tutti i dettagli

Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve, ecco la scelta di Igor Tudor per la trasferta del Bentegodi. Spinta e qualità sulla fascia. Per la trasferta di domani in casa dell’ Hellas Verona, Igor Tudor sembra aver sciolto le riserve per la corsia di destra: potrebbe essere Joao Mario il titolare, in vantaggio nel ballottaggio con Pierre Kalulu. Una scelta che privilegia le caratteristiche offensive del portoghese. Lo riferisce Sky Sport. PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVE Joao Mario in pole, Kalulu prima alternativa. Dopo l’esperimento riuscito con Kalulu schierato a tutta fascia per garantire maggiore equilibrio, Tudor è pronto a tornare sul portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve, Tudor orientato a scegliere questa soluzione per la trasferta gialloblù. Tutti i dettagli

