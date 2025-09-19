Jimmy Kimmel sta affrontando il lutto questa situazione è ridicola | David Letterman difende il collega dopo la sospensione dello show su Abc

David Letterman, 78 anni, storico conduttore statunitense, ha detto la sua sul caso che ha riguardato Jimmy Kimmel negli ultimi giorni. Durante il festival dell’ Atlantic a New York, in una conversazione con il direttore del giornale Jeffrey Goldberg, Letterman ha espresso il suo supporto al collega, dicendo: “Non si può licenziare qualcuno perché si ha paura che possa inveire contro un’amministrazione autoritaria e criminale che c’è ora all’interno dello studio ovale, è ridicolo, semplicemente non si può fare”. Sulle condizioni di Kimmel ha detto: “L’ho sentito, sta affrontando il lutto, ma starà bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Jimmy Kimmel sta affrontando il lutto, questa situazione è ridicola”: David Letterman difende il collega, dopo la sospensione dello show su Abc

