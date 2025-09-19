Jimmy Kimmel sospeso a giugno prese cittadinanza italiana | in fuga da Trump?

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 18 set. (Adnkronos) - Il conduttore televisivo Jimmy Kimmel, nell'occhio del ciclone negli Stati Uniti per i commenti sull'assassinio di Charlie Kirk e per la sospensione del suo programma 'Jimmy Kimmel Live!' da parte della Abc, ha anche la cittadinanza italiana. Lo aveva annunciato lui stesso a giugno, durante il ricevimento per la festa della Repubblica di cui era stato ospite al consolato italiano a Los Angeles. Al podcast 'The Sarah Silverman Podcast', il conduttore aveva raccontato un paio di mesi dopo: "Ho appena ottenuto la cittadinanza, grazie alla mia amata nonna Edith, la cui famiglia veniva da Candida, nella provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

jimmy kimmel sospeso a giugno prese cittadinanza italiana in fuga da trump

