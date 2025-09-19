Jimmy Kimmel lo show del comico sospeso dopo commenti su Charlie Kirk

Dopo i commenti su Charlie Kirk, lo show di Jimmy Kimmel viene sospeso a tempo indeterminato sulle reti Abc. ‘Jimmy Kimmel Live‘, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un “prevedibile futuro” dopo le sue parole su Charlie Kirk. Lo riportano i . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Jimmy Kimmel, lo show del comico sospeso dopo commenti su Charlie Kirk

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live

Il monologo di apertura di Stephen Colbert al The Late Show: “Dopo le minacce del presidente della FCC di Trump, la ABC ha rimosso Jimmy Kimmel a tempo indeterminato. È una censura palese. Se la ABC pensa che soddisferà il regime, è tristemente inge - X Vai su X

SAG-AFTRA condanna pubblicamente la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel. “La democrazia prospera quando vengono espressi punti di vista diversi. La decisione di sospendere la messa in onda di Jimmy Kimmel Live! è un tipo di repression Vai su Facebook

Jimmy Kimmel, il suo show cancellato: ecco cosa ha detto su Kirk e Trump; Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Stati Uniti, sospeso lo show di Jimmy Kimmel dopo i commenti sul caso Kirk.

Jimmy Kimmel, chi è il comico star diventato italiano «per fuggire da Trump». E Donald vuole oscurare anche Fallon - L'emittente, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, il popolarissimo show ... Da ilgazzettino.it

Sospeso lo show di Kimmel, i big della tv Usa: “Palese censura, siamo tutti Jimmy” - Stanotte i conduttori dei più importanti ‘late show’ americani hanno preso posizione a favore del comico cancellato (per ora) dal palinsesto di Abc. Lo riporta msn.com