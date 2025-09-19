Jimmy Kimmel lo show del comico sospeso dopo commenti su Charlie Kirk

19 set 2025

Dopo i commenti su Charlie Kirk, lo show di Jimmy Kimmel viene sospeso a tempo indeterminato sulle reti Abc. ‘Jimmy Kimmel Live‘, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un “prevedibile futuro” dopo le sue parole su Charlie Kirk. Lo riportano i . 🔗 Leggi su 2anews.it



