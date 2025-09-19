Molte star di Hollywood, e non solo, hanno sollevato la voce dopo la decisione di Abc di sospendere a tempo indeterminato lo show di Jimmy Kimmel. Uno dei programmi più seguiti degli Stati Uniti è stato interrotto per via dei commenti fatti dal conduttore in merito all’o micidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un comizio il 10 settembre scorso. Letterman: “Ridicola la sospensione dello show di Jimmy Kimmel”. David Letterman ha definito “ridicola” la sospensione del ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di adulare un’amministrazione criminale autoritaria nello Studio Ovale”, ha detto il conduttore, diventato celebre con il suo talk show. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jimmy Kimmel, Abc cancella il suo show: le reazioni