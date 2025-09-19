Jimmy Kimmel Abc cancella il suo show | le reazioni
Molte star di Hollywood, e non solo, hanno sollevato la voce dopo la decisione di Abc di sospendere a tempo indeterminato lo show di Jimmy Kimmel. Uno dei programmi più seguiti degli Stati Uniti è stato interrotto per via dei commenti fatti dal conduttore in merito all’o micidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un comizio il 10 settembre scorso. Letterman: “Ridicola la sospensione dello show di Jimmy Kimmel”. David Letterman ha definito “ridicola” la sospensione del ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di adulare un’amministrazione criminale autoritaria nello Studio Ovale”, ha detto il conduttore, diventato celebre con il suo talk show. 🔗 Leggi su Lapresse.it
SAG-AFTRA condanna pubblicamente la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel. “La democrazia prospera quando vengono espressi punti di vista diversi. La decisione di sospendere la messa in onda di Jimmy Kimmel Live! è un tipo di repression - facebook.com Vai su Facebook
