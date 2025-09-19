Jet russi sull’Estonia Fitto al Festival di Open | Inquietante avanti con le sanzioni a Mosca Ma su quelle a Israele non nega il dissenso – Il video

È elevatissimo a Bruxelles il grado di preoccupazione dopo la nuova violazione dello spazio aereo Nato, questa volta sui cieli dell’Estonia. « C’è tantissima preoccupazione, anche perché non si tratta del primo episodio». A parlare a poche ore dello sconfinamento dei jet del Cremlino è Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ed ex ministro degli Affari europei, intervenendo al Festival di Open – l’evento del nostro giornale apertosi oggi a Parma. Ad intervistarlo sul palco, il direttore Franco Bechis e il giornalista Simone Disegni. «Il supporto dell’Ucraina è un tema centrale, anche dal punto di vista strategico», ribadisce Fitto. 🔗 Leggi su Open.online