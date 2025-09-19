Jet russi in Estonia | ennesima incursione di Mosca nello spazio aereo Nato

Tgcom24.mediaset.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupa l'ennesima incursione di Mosca nello spazio aereo Nato. Tre jet hanno volato per 12 minuti nei cieli dell'Estonia, intercettati da una pattuglia di F-35 italiani. Il ministero degli Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari della Federazione russa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

