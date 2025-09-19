Jet italiani fermano i Mig russi Putin sfida la Nato | il volo sull’Estonia Altri aerei a bassa quota nel Baltico

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 settembre 2025 – La Russia raddoppia. Nel giro di poche ore, caccia di Mosca hanno sconfinato i cieli Nato, penetrando in quelli dell’Estonia e minacciato la Polonia. Se nel primo caso gli aerei sono stati scortati indietro da F-35 italiani, nel secondo si è trattato di un sorvolo a bassa quota della piattaforma Petrobaltic, che si trova a circa 70 chilometri dalla costa polacca. Si tratta del terzo e del quarto episodio nel giro di pochi giorni. F-35 ITALIANI IN AZIONE Il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, ha sottolineato che, nel caso estone, la risposta della Nato è stata efficace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

