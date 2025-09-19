Jessica Chastain e Octavia Spencer di nuovo insieme in una commedia natalizia
Le due attrici, dopo essere state protagoniste di The Help nel 2011, reciteranno in un nuovo film intitolato Deck the Y'Alls. Jessica Chastain e Octavia Spencer, dopo il successo ottenuto nel 2011 da The Help, reciteranno di nuovo insieme in occasione della commedia Deck the Y'Alls. Il progetto vedrà impegnate le due attrici e amiche anche in veste di produttrici tramite le loro Freckle Films e ORIT Entertainment. Cosa racconterà Deck the Y'Alls Nel cast della commedia natalizia, oltre a Jessica Chastain e Octavia Spencer, reciterà anche Wanda Sykes (Bad Moms). La sceneggiatura di Deck the Y'Alls è stata firmata da Tracy Oliver (Girls Trip) e Stefanie Williams. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
