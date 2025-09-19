Le due attrici, dopo essere state protagoniste di The Help nel 2011, reciteranno in un nuovo film intitolato Deck the Y'Alls. Jessica Chastain e Octavia Spencer, dopo il successo ottenuto nel 2011 da The Help, reciteranno di nuovo insieme in occasione della commedia Deck the Y'Alls. Il progetto vedrà impegnate le due attrici e amiche anche in veste di produttrici tramite le loro Freckle Films e ORIT Entertainment. Cosa racconterà Deck the Y'Alls Nel cast della commedia natalizia, oltre a Jessica Chastain e Octavia Spencer, reciterà anche Wanda Sykes (Bad Moms). La sceneggiatura di Deck the Y'Alls è stata firmata da Tracy Oliver (Girls Trip) e Stefanie Williams. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jessica Chastain e Octavia Spencer di nuovo insieme in una commedia natalizia