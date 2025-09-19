Jesse Williams in sella ad una Vespa tra le vie della Costiera Amalfitana
La nuova produzione di Prime Video, in onda dal 24 settembre, vede protagonista il famoso dottor Jackson Avery di Grey's Anatomy, alla guida tra le altre di una Vespa, di una Moto Guzzi e di una Maserati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: jesse - williams
Jesse Williams: «In America, se sei un artista ti dicono di non parlare d'altro, di restare al tuo posto, ma questa è una forma di censura. Dopo Grey's Anatomy, in Italia ho girato una serie sulla Costiera Amalfitana»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola
Jesse Williams fotografato alla premiere di Hotel Costiera al cinema The Space Moderno di Roma. Grazie @PrimeVideoIT per le foto. - X Vai su X
Jesse Williams + Costiera amalfitana + misteri da risolvere. Tutto questo è Hotel Costiera. #HotelCostiera Vai su Facebook
Jesse Williams in sella ad una Vespa tra le vie della Costiera Amalfitana.
In sella a una Vespa rubata fanno un incidente a Biella e poi scappano - Sul motorino c’erano due ragazzi senza casco che dopo avere abbandonato il mezzo per strada ... Come scrive laprovinciadibiella.it
Ragazzina di 14 anni in sella a una Vespa investita a Biella - A causa di una mancata precedenza, una ragazzina di 14 anni in sella a una Vespa è stata investita da un’auto. Da laprovinciadibiella.it