Jesi, un altro pusher beccato con l'hashish agli Orti Pace, denunciato dalla polizia.

Jesi (Ancona), 19 settembre 2025 - Un altro pusher preso in via Setificio, nella zona dei giardini Orti Pace: i poliziotti lo hanno braccato e lui ha cercato di fuggire. E’ avvenuto mercoledì pomeriggio quando gli agenti del commissariato jesino hanno fermato un ventenne di origini somale, senza fissa dimora, regolare sul territorio. Il giovane, alla vista dei poliziotti era in evidente stato di agitazione e ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Prontamente raggiunto però dagli agenti, ha fatto cadere a terra un pacchetto di sigarette che gli operatori hanno raccolto, scoprendo al suo interno una sostanza marrone, avvolta in carta trasparente, poi rivelatasi hashish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Jesi, beccato mentre cede la cocaina vicino ai giardini: arrestato 25enne - Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 – Giovane sorpreso a spacciare: arrestato dai poliziotti del commissariato jesino. Scrive ilrestodelcarlino.it
Bazar della droga in garage a Jesi: pusher va in carcere per scontare 5 anni e 9 mesi - JESI Doppia condanna divenuta definitiva per droga e per uno spacciatore sudamericano di 29 anni si sono aperte le porte del carcere. Secondo corriereadriatico.it