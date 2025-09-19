Alla fine ne resterà soltanto uno. Non serve scomodare gli Highlander, qui si parla solo di pallacanestro, nello specifico della Academy Jesi sponsorizzata General Contractor: l’unico superstite della squadra dell’anno scorso, eliminata con l’onore delle armi al primo turno play off dalla corazzata Treviglio, risponde al nome di Santiago Bruno, 32enne guardia italo argentina. Il resto del gruppo dei nuovi approdati a Jesi e affidati alle cure sapienti di coach Marcello Ghizzinardi – sesto anno sulla panchina che fu, tra gli altri, di Luca Banchi e Andrea Capobianco – è roba di assoluta qualità un mix tra collaudata esperienza, giovani in rampa di lancio e uno straniero, l’ala islandese Kristinn Palsson, reduce dall’europeo con la sua Nazionale da più parti considerato ‘illegale’ per la categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, intensità e aggressività sul parquet. Dalla stella Palsson alle altre new entry