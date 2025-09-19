Jefferson-Wooden è la nuova regina della velocità mondiale! Domina la finale dei 200 e fa doppietta
Melissa Jefferson-Wooden conferma in pista il suo status di favorita della vigilia e vince per dispersione la finale dei 200 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La sprinter statunitense, dopo essersi imposta lo scorso sabato anche nei 100 (10.61), completa dunque la doppietta iridata individuale e si consacra definitivamente la nuova regina della velocità femminile internazionale. Jefferson-Wooden ha dominato la scena sul mezzo giro di pista, pennellando una curva efficace e poi facendo il vuoto con una progressione impressionante nel rettilineo finale che l’ha portata a fermare il cronometro in 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
