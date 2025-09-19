Jazz senza frontiere Note imperdibili al festival ’Mutamenti’

di Riccardo Jannello Musica a 360 gradi: è quella di ’Mutamenti’, il festival organizzato dall’Istituto Valorizzazione dei Castelli della provincia di Massa-Carrara che in luoghi iconici e suggestivi presenta artisti che bene incarnano la qualità della musica di improvvisazione e che formano ’ spazi fluidi per un jazz senza frontiere ’ come recita il sottotitolo. Anche in questi giorni si susseguiranno imperdibili gemme per ogni tipo di pubblico. Stasera, ’Scalpiccii sotto i platani’: alle 21.30 nella chiesa di San Brizio a Bola di Tresana l’attrice Elisabetta Salvatori accompagnata al violino da Matteo Ceramelli racconterà la storia tragica della strage di Sant’Anna di Stazzema, un esempio struggente di teatro civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

