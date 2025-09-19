Jason moamo ritorna in fast 11 ma manca lo script

Il sequel di Fast X, intitolato Fast & Furious 11, si trova attualmente in una fase di sviluppo incerta, con aggiornamenti che alimentano le aspettative e le preoccupazioni tra gli appassionati della saga. La presenza di alcuni dettagli sulla produzione e le dichiarazioni degli attori principali rivelano aspetti importanti riguardo ai tempi e alle sfide legate alla realizzazione del film. situazione attuale del progetto Fast & Furious 11. parole di Jason Momoa sullo script. Nell’ultimo periodo, l’attore Jason Momoa, interprete di Dante in Fast X, ha condiviso alcune riflessioni sul suo ritorno nel franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jason moamo ritorna in fast 11 ma manca lo script

In questa notizia si parla di: jason - moamo

