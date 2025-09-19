Jannik Sinner presenta la sua Fondazione | Voglio dare qualcosa indietro
Jannik Sinner presenta la sua ‘ Fondazione Sinner ‘. “Vogliamo provare a fare tante cose positive e dare qualcosa indietro”, ha dichiarato il tennista a Milano, in un’intervista a Sky Sport. Si tratta di un “impegno per lo sport e l’istruzione”, spiega ancora il campione azzurro, per dare possibilità a ragazzi che non ne hanno. “Certamente il tennis mi ha insegnato tante cose, sia la persona che sono sia ovviamente come giocatore. Soprattutto, mi ha cambiato la vita con tante altre cose esterne. La Fondazione per me è sempre stata una parte molto importante. La volevo aprire molto, molto prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
