Jannik Sinner presenta la sua fondazione | Voglio aiutare i più giovani

Presentata a Milano. Nella serata di ieri, giovedì, Jannik Sinner ha presentato la sua fondazione. L’evento, a Palazzo Parigi era blindato ma alla presenza, oltre che della famiglia anche di Flavio Briatore, Andrea Bocelli e il presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi. Gazzetto dello Sport ha spiegato che il progetto benefico, a sostegno dei bambini e dei giovani talenti, è stato presentato da David Coulthard, vicecampione mondiale di Formula 1 nel 2001 con la McLaren. A parlare, oltre lo stesso tennista, anche il manager e caro amico, Alex Vittur, presidente della Fondazione e la moglie Cristina Tauber, in qualità di direttrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

