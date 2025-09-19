Jannik Sinner presenta la sua fondazione | Voglio aiutare i più giovani
Presentata a Milano. Nella serata di ieri, giovedì, Jannik Sinner ha presentato la sua fondazione. L’evento, a Palazzo Parigi era blindato ma alla presenza, oltre che della famiglia anche di Flavio Briatore, Andrea Bocelli e il presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi. Gazzetto dello Sport ha spiegato che il progetto benefico, a sostegno dei bambini e dei giovani talenti, è stato presentato da David Coulthard, vicecampione mondiale di Formula 1 nel 2001 con la McLaren. A parlare, oltre lo stesso tennista, anche il manager e caro amico, Alex Vittur, presidente della Fondazione e la moglie Cristina Tauber, in qualità di direttrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik #Sinner presenta la sua fondazione: "Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Clamoroso attacco di Fedez nei confronti di Jannik Sinner: il rapper ha pubblicato un testo, prossimo alla pubblicazione, in cui fa riferimento al famoso tennista di origini altoatesine. «L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purasangue italiano co - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner presenta la sua fondazione a Milano: Voglio dare qualcosa indietro; Jannik Sinner presenta la sua fondazione: Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione; Jannik Sinner presenta a Milano la sua fondazione: «Così aiuto i bambini che hanno bisogno». Tra gli invitati Anna Wintour e Andrea Bocelli.
Jannik Sinner presenta la sua fondazione: “Voglio aiutare i più giovani” - Nella serata di ieri, giovedì, Jannik Sinner ha presentato la sua fondazione. Si legge su 361magazine.com
Jannik Sinner presenta a Milano la sua Fondazione: presente il team, la famiglia e Andrea Bocelli - Nella giornata di giovedì 18 settembre, Jannik Sinner ha presentato ufficialmente la sua fondazione a Palazzo Parigi a Milano ... Secondo ubitennis.com