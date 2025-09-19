Jannik Sinner presenta la sua fondazione Sul finale di stagione | L’obiettivo sono le Finals di Torino

Nella splendida cornice di Palazzo Parigi a Milano, Jannik Sinner ha presentato la fondazione che porta il suo nome. Un evento privato, blindatissimo, che non era aperto a pubblico e stampa, ma con la presenza di tante persone che sono vicine al numero due del mondo. C'era la famiglia al completo, gran parte del suo team, alcuni vip come Andrea Bocelli, Flavio Briatore, il presidente della FIP Angelo Binaghi e David Coulthard, che ha presentato l'evento. Con Jannik anche il suo manager Alex Vittur, che è il presidente della fondazione, e sua moglie Cristina Tauber, che sarà invece la direttrice.

Nell'elegante cornice milanese di Palazzo Parigi, oggi Jannik Sinner ha ufficialmente presentato la sua Fondazione, davanti alla famiglia, al suo team, al presidente Binaghi e ad altri personaggi importanti come Andrea Bocelli e Stefano Domenicali.

