Jannik Sinner lancia la sua fondazione | Impegno massimo per sport e istruzione È un modo per restituire qualcosa agli altri in particolare ai ragazzi e alle ragazze

A Milano, Jannik Sinner ha ufficializzato la nascita della Jannik Sinner Foundation con l'obiettivo di garantire pari opportunità educative e sportive ai giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Sinner presenta la sua Fondazione “Per aiutare i giovani” - Jannik Sinner, reduce dal ko in finale agli Us Open, ha presentato a Milano la Fondazione che porta il suo nome. Come scrive msn.com

Sinner: “I miei primi soldi a vent’anni, ma c’è qualcuno che mi ha reso la persona che sono oggi” - Jannik Sinner presenta a Milano la sua Fondazione: al suo fianco l’amico e manager Alex Vittur, un legame unico che lo accompagna in campo e nella vita ... Riporta fanpage.it