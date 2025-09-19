jannik sinner ha sfidato le leggi della moda con questo look

Se lo stile personale è pieno di dilemmi, Jannik Sinner ha provato a rispondere almeno a uno di questi. In occasione della presentazione della sua fondazione, il tennista italiano ha rispolverato una delle combinazioni più discusse di sempre, abbinando un elegante completo formato da un abito monopetto verde, una camicia bianca e un paio di pantaloni – tutto rigorosamente Gucci – a un paio di sneaker Nike SB in una colorazione chiara, che forse voleva riprendere il bianco della camicia. Courtesy of the brand Parlando con GQ del suo rapporto con la moda, Jannik Sinner si era definito un principiante riferendosi al momento in cui aveva iniziato a collaborare con Gucci nel luglio del 2022. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

