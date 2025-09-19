Jannik Sinner e FocusCalm chi c' è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione

Wired.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta americana rivela come BrainCo, la società che produce FocusCalm, raccolga informazioni neurali di atleti occidentali attraverso dispositivi finanziati da enti militari di Pechino. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Jannik Sinner e FocusCalm, chi c'è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione

"La Cina ha rubato i dati cerebrali di Sinner per scopi militari": la rivelazione dagli Stati Uniti - Pablo Torre, giornalista investigativo americano, rivela di un attacco hacker alla tecnologia di biofeedback FocusCalm

