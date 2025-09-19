Jannik Sinner e FocusCalm chi c' è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione

Un'inchiesta americana rivela come BrainCo, la società che produce FocusCalm, raccolga informazioni neurali di atleti occidentali attraverso dispositivi finanziati da enti militari di Pechino. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Jannik Sinner e FocusCalm, chi c'è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione

