James Wan svela la nuova serie Netflix nel trailer agghiacciante di True Haunting

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei più grandi registi horror di tutti i tempi sta per realizzare una nuova serie Netflix, i cui dettagli sono stati rivelati in un trailer agghiacciante. Netflix vanta alcune delle serie TV horror più acclamate dalla critica del XXI secolo, dal mondo agghiacciante di Midnight Mass di Mike Flanagan all’incubo più orientato all’azione di Stranger Things. Ora Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di True Haunting, una serie TV del regista James Wan su eventi soprannaturali realmente accaduti. Il trailer svela una serie di storie drammatizzate basate su testimonianze oculari, tutte molto simili ai film prodotti da Wan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

