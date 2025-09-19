James Gunn sarà ospite speciale al Grande fratello | uno dei miei programmi preferiti

Movieplayer.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista e sceneggiatore James Gunn sarà ospite d'eccezione a Big Brother: Unlocked, lo spin-off del celebre reality, per commentare la doppia eliminazione e condividere pronostici sulla stagione 27. Dopo un'estate segnata dal clamore di Superman, James Gunn non ha smesso di sorprendere: ora, invece di cinecomics, porta la sua passione davanti alle telecamere di Big Brother, alias Il Grande Fratello americano. Un passo che racconta la sua doppia anima: quella di visionario del cinema e quella di spettatore appassionato, quasi compulsivo, di reality show. Un superfan dentro la casa più spiata d'America Giovedì sera, durante l'episodio con doppia eliminazione, è arrivato l'annuncio ufficiale: James Gunn sarà ospite del talk del Grande Fratello americano, Big Brother: Unlocked, in onda su CBS e Paramount+, nella puntata di venerdì sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

james gunn sar224 ospite speciale al grande fratello uno dei miei programmi preferiti

© Movieplayer.it - James Gunn sarà ospite speciale al Grande fratello: "uno dei miei programmi preferiti"

In questa notizia si parla di: james - gunn

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa

Superman: la nuova origine sorprendente di james gunn

james gunn sar224 ospiteJames Gunn sarà ospite speciale al Grande fratello: "uno dei miei programmi preferiti" - off del celebre reality, per commentare la doppia eliminazione e condividere pronostici sulla stagione 27 ... Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: James Gunn Sar224 Ospite