James Gunn sarà ospite speciale al Grande fratello | uno dei miei programmi preferiti

Il regista e sceneggiatore James Gunn sarà ospite d'eccezione a Big Brother: Unlocked, lo spin-off del celebre reality, per commentare la doppia eliminazione e condividere pronostici sulla stagione 27. Dopo un'estate segnata dal clamore di Superman, James Gunn non ha smesso di sorprendere: ora, invece di cinecomics, porta la sua passione davanti alle telecamere di Big Brother, alias Il Grande Fratello americano. Un passo che racconta la sua doppia anima: quella di visionario del cinema e quella di spettatore appassionato, quasi compulsivo, di reality show. Un superfan dentro la casa più spiata d'America Giovedì sera, durante l'episodio con doppia eliminazione, è arrivato l'annuncio ufficiale: James Gunn sarà ospite del talk del Grande Fratello americano, Big Brother: Unlocked, in onda su CBS e Paramount+, nella puntata di venerdì sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

