Il mondo delle arti marziali e del cinema ha visto nel corso degli anni numerose produzioni di rilievo, alcune delle quali sono diventate pietre miliari del genere. Tra queste, spiccano film che hanno saputo reinterpretare e rinnovare le storie classiche, offrendo nuove prospettive e coinvolgendo star di fama internazionale. In questo approfondimento si analizzeranno due pellicole fondamentali: Shaolin (2011) e Shaolin Temple, quest’ultimo primo capitolo della celebre saga interpretata da Jet Li. Entrambe le opere, pur distanti nel tempo e nello stile, condividono un filo conduttore importante: il legame con la tradizione dei kung fu e la loro evoluzione cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jackie chan e il grande remake del 2011 di un film leggendario delle arti marziali