Jackie chan e il grande remake del 2011 di un film leggendario delle arti marziali
Il mondo delle arti marziali e del cinema ha visto nel corso degli anni numerose produzioni di rilievo, alcune delle quali sono diventate pietre miliari del genere. Tra queste, spiccano film che hanno saputo reinterpretare e rinnovare le storie classiche, offrendo nuove prospettive e coinvolgendo star di fama internazionale. In questo approfondimento si analizzeranno due pellicole fondamentali: Shaolin (2011) e Shaolin Temple, quest’ultimo primo capitolo della celebre saga interpretata da Jet Li. Entrambe le opere, pur distanti nel tempo e nello stile, condividono un filo conduttore importante: il legame con la tradizione dei kung fu e la loro evoluzione cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: jackie - chan
Jackie chan e il film controverso: fan divisi per il contenuto offensivo
Migliori commedie di kung fu senza jackie chan
I 10 migliori film di arti marziali di jackie chan
Bruce Lee & Jackie Chan (Enter The Dragon, 1973) Sul set accadde un episodio che Jackie non ha mai dimenticato: durante una scena, Bruce lo colpì accidentalmente. Il giovane Jackie si aspettava magari un rimprovero, invece Bruce si avvicinò subito, lo ab Vai su Facebook
Pardo alla carriera a Jackie Chan; Locarno Film Festival 2025: Jackie Chan riceve il Pardo alla Carriera; Jackie Chan sta tornando! Le riprese del nuovo film sono finite: le prime foto.
Ralph Macchio e Jackie Chan insieme per un nuovo Karate Kid - I mitici attori Jackie Chan e Ralph Macchio saranno protagonisti di un nuovo capitolo della saga cinematografica di arti marziali “Karate Kid”, che arriverà a distanza di decenni dall’ultimo atto dell ... Segnala tg24.sky.it
Review | The Shadow’s Edge movie review: Jackie Chan stars in action-packed Eye in the Sky remake - minded in his commitment to resuscitating his paternal image through his film roles. Si legge su scmp.com