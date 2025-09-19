Iv | dal 3 al 5 ottobre ' Leopolda 13' a Firenze

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà a Firenze la Leopolda 13. Una tre giorni di dialogo, di proposte, di dibattito. Protagonisti saranno le centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia, della scuola di formazione 'Meritare l'Europa'. L'inizio dei lavori è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18, presso la Stazione Leopolda a Firenze. Chiusura domenica 5 ottobre all'ora di pranzo". Si legge in una nota di Iv. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iv: dal 3 al 5 ottobre 'Leopolda 13' a Firenze

Giovani e non: la Leopolda è da sempre il luogo in cui ogni generazione si incontra per dare voce al futuro! Vi aspettiamo tutti alla tredicesima edizione "VIVAIO ITALIA": energia, idee e passione vi aspettano a Firenze il 3-4-5 ottobre Vai su Facebook

La Leopolda 2025 arriva a Firenze dal 3 al 5 ottobre: tre giorni dedicati a chi crede che il futuro si costruisca con idee, dialogo e impegno. Un’occasione per chi sa che il cambiamento nasce dalla partecipazione collettiva, dalla passione e dalla responsabilità - X Vai su X

