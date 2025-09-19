Iv | dal 3 al 5 ottobre ' Leopolda 13' a Firenze

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà a Firenze la Leopolda 13. Una tre giorni di dialogo, di proposte, di dibattito. Protagonisti saranno le centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia, della scuola di formazione 'Meritare l'Europa'. L'inizio dei lavori è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18, presso la Stazione Leopolda a Firenze. Chiusura domenica 5 ottobre all'ora di pranzo". Si legge in una nota di Iv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iv dal 3 al 5 ottobre leopolda 13 a firenze

© Iltempo.it - Iv: dal 3 al 5 ottobre 'Leopolda 13' a Firenze

In questa notizia si parla di: ottobre - leopolda

Renzi: “Leopolda 3-5 ottobre, proposte a governo e centrosinistra”; L'ultimo Baluardo Festival il 4 e 5 ottobre 2025; Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi dalla 1^ alla 3^ giornata.

iv 3 5 ottobreIv: dal 3 al 5 ottobre 'Leopolda 13' a Firenze - "Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà a Firenze la Leopolda 13. Scrive iltempo.it

iv 3 5 ottobreIv: Renzi, 'Leopolda dal 3 al 5 ottobre, al centro nostre proposte' - "Sarà fondamentale la nostra Leopolda/vivaio del 3, 4, 5 ottobre. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Iv 3 5 Ottobre