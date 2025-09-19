Itsvil | 20 anni 180 dipendenti e oltre 10 milioni di ricavi

Vent’anni fa era una start-up specializzata in software per la pubblica amministrazione. Oggi ITSVIL è una realtà da 180 professionisti e 10 milioni di euro di ricavi, capace di attrarre clienti e partner nazionali e di imporsi come polo dell’innovazione informatica nel Mezzogiorno. L’azienda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: itsvil - anni

E’ un vero piacere essere partner di ITSVIL. Grazie a tutti voi e grazie Carlo Mancuso. RCS75 Family. 20 anni di ITSVIL. 20 anni di persone, innovazione e futuro Ieri abbiamo vissuto una serata che porteremo nel cuore: il People Day, l’appuntamento che Vai su Facebook

Itsvil: 20 anni, 180 dipendenti e oltre 10 milioni di ricavi; Sereni Orizzonti, una crescita senza soste; Pier Silvio Berlusconi: MFE-MediaForEurope supera le attese e consolida la leadership nel panorama mediatico europeo.

ITSVIL: 20 anni, 180 dipendenti e oltre 10 milioni di ricavi - L’HUB salernitano che guida la trasformazione digitale di PA, Sanità e Smart City investendo il 15% in ricerca e sviluppo. Lo riporta msn.com