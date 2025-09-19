Itsvil | 20 anni 180 dipendenti e oltre 10 milioni di ricavi

Vent’anni fa era una start-up specializzata in software per la pubblica amministrazione. Oggi ITSVIL è una realtà da 180 professionisti e 10 milioni di euro di ricavi, capace di attrarre clienti e partner nazionali e di imporsi come polo dell’innovazione informatica nel Mezzogiorno. L’azienda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

