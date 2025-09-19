Itema investe sul futuro e posa la prima pietra del nuovo sito produttivo
Ponte Nossa. Una pietra, la prima per il nuovo sito produttivo di Itema è stata posata giovedì 18 settembre a Ponte Nossa. L’area, che un tempo ospitava il Cotonificio Cantoni, giaceva inutilizzata dal 2004. Nel luglio del 2022, Itema ha concluso l’operazione di acquisizione del sito con gli obiettivi di investire sul territorio contrastando l’abbandono delle aree montane e dare nuova vita ad un’area che per molti anni in passato ha rappresentato il fiore all’occhiello della realtà industriale della Valle Seriana e di realizzare un nuovo polo produttivo di livello mondiale per il mondo delle macchine e soluzioni per la tessitura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Posata la prima pietra del nuovo stabilimento Itema a Ponte Nossa. Il gruppo meccanotessile di Colzate ha scelto l'area ex Cantoni per il suo nuovo polo produttivo mondiale. Investimento da oltre 30 milioni di euro, tecnologie all'avanguardia e più di 100 po
