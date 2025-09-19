Itema Fim Cisl | Bene gli investimenti preoccupati per gli ammortizzatori

Emanuele Fantini, segretario generale di Fim Cisl Bergamo, e Marco Fiorina, operatore Fim per la Valle Seriana, hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra del sito Itema a Ponte Nossa. “Fim Cisl Bergamo non può che salutare con soddisfazione l’intenzione di Itema di investire nel nuovo sito produttivo di Ponte Nossa: l’idea che in val Seriana si possa ancora pensare che un’azienda cresca e crei lavoro è motivo di interesse e attenzione – si legge nella nota di Fim Cisl -. Al tempo stesso, però, non possiamo tacere delle grandi preoccupazioni che proprio su Itema negli ultimi tempi si stanno addensando. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

