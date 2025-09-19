Italo Calvino 40 anni dalla scomparsa | Milano gli dedica una via del parco CityLife
Milano, 19 settembre 2025 – In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa dello straordinario ed eclettico protagonista della letteratura italiana del secondo Novecento, il Comune di Milano ha intitolato ad Italo Calvino una delle nuove vie all'interno del parco CityLife. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, l'amministratore Delegato di SmartCityLife Roberto Russo, insieme allo storico dell'arte e divulgatore Jacopo Veneziani. Il momento inaugurale è stato arricchito dalle letture di alcuni passi del "Barone Rampante", con gli attori Matteo Cecchi e Diamara Ferrero del Piccolo Teatro di Milano, che hanno restituito al pubblico la voce e l'immaginazione di uno degli autori più amati e influenti del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: italo - calvino
Maratona di lettura tra sogni e futuro: l’edizione 2025 è dedicata a Italo Calvino
L’omaggio a Italo Calvino con Ragonese e D’Erasmo
Riapre il ’Salotto di Italo Calvino’. Si inizia oggi con Stefano Adami
Nel cuore di #CityLife una nuova via dedicata a Italo Calvino, nel 40° anniversario della sua scomparsa. Letture dal Barone Rampante con il Piccolo Teatro di Milano e iniziative tra letteratura, arte e giovani talenti. #Milano #Cultura #ItaloCalvino - X Vai su X
“I giovani hanno bisogno di fare i loro errori”, affermava #ItaloCalvino nel 1981 parlando del rapporto tra generazioni. A quarant’anni dalla sua scomparsa, il 19 settembre 1985, ricordiamo su #RaiPlay uno dei maestri assoluti del Novecento con la raccolta “Ita Vai su Facebook
Italo Calvino, 40 anni dalla morte: biografia, opere ed eredità letteraria; Italo Calvino, il ricordo del maestro della letteratura italiana a 40 anni dalla morte; Italo Calvino 40 anni dopo la sua scomparsa: riscopri un maestro della letteratura italiana.
Italo Calvino, 40 anni dalla morte: biografia, opere ed eredità letteraria - L’eredità di Calvino non si limita alle sue opere: la sua figura incarna un’idea di letteratura come esplorazione, dialogo e apertura al mondo. tg24.sky.it scrive
Nessuno ha raccontato lo sport come Italo Calvino - Dalla partita che non vide mai alle Olimpiadi di Helsinki: Angelo Carotenuto ci racconta tutta la sua leggerezza ... Lo riporta sport.sky.it