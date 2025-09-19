Italo Calvino 40 anni dalla scomparsa | Milano gli dedica una via del parco CityLife

Milano, 19 settembre 2025 – In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa dello straordinario ed eclettico protagonista della letteratura italiana del secondo Novecento, il Comune di Milano ha intitolato ad Italo Calvino una delle nuove vie all'interno del parco CityLife. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, l'amministratore Delegato di SmartCityLife Roberto Russo, insieme allo storico dell'arte e divulgatore Jacopo Veneziani. Il momento inaugurale è stato arricchito dalle letture di alcuni passi del "Barone Rampante", con gli attori Matteo Cecchi e Diamara Ferrero del Piccolo Teatro di Milano, che hanno restituito al pubblico la voce e l'immaginazione di uno degli autori più amati e influenti del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

