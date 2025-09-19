Italian Master Startup award 2025 ecco 18 le aziende finaliste una campana

Sono 18 le start-up arrivate in finale all’Italian Master startup award 2025, l’unico premio su base nazionale che riconosce gli effettivi risultati conseguiti sul mercato da giovani imprese ad elevato contenuto di conoscenza provenienti dal sistema della ricerca scientifica delle università e dagli enti di ricerca pubblica del network Pnicube, con almeno 2 anni di vita. Impegnate nei settori life sciences-medtech, cleantech energy, Ict e industrial, le finaliste dell’edizione 2025 mostrano il meglio dell’innovazione italiana, con progetti che vanno dalla salute alla sostenibilità, dal digitale all’industria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it