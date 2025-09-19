Italia-Ucraina oggi Billie Jean King Cup 2025 | orari semifinale tv programma streaming
Oggi, venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le semifinali delle Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel primo tie del penultimo atto si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e l’ Ucraina. A partire dalle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare (tra le numero 2), mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare (tra le numero 1), infine, soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo. Le scelte dei capitani saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro. La semifinale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX e supertennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - ucraina
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Classifica Europei a squadre 2025: l’Italia vince con ampio divario! Spagna e Francia deluse, retrocede l’Ucraina
L'Italia batte l'Ucraina: così gli #azzurri di De Giorgi hanno scacciato le paura - X Vai su X
BJK Cup: riscrivere la storia, la missione di Italia e Ucraina nella sfida in semifinale - facebook.com Vai su Facebook
Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE; Italia-Ucraina oggi, Billie Jean King Cup 2025: orari semifinale, tv, programma, streaming; BJK Cup, le azzurre verso Italia-Ucraina: semifinale venerdì live alle 11.
Italia - Ucraina in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis - L'Italia è in semifinale nella Billie Jean King Cup 2025 di tennis a Shenzhen, dove venerdì 19 settembre affronta l'Ucraina: scopri il programma delle partite. Scrive olympics.com
Quando si gioca Italia-Ucraina, semifinale di Billie Jean King Cup 2025? Orario, tv, streaming - L'Italia ha sconfitto la Cina nei quarti di finale della BJK Cup e si è così qualificata alle semifinali della prestigiosa competizione per Nazionali ... Riporta oasport.it