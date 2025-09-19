Italia-Ucraina oggi Billie Jean King Cup 2025 | orari semifinale tv programma streaming

Oggi, venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le semifinali delle Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel primo tie del penultimo atto si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e l’ Ucraina. A partire dalle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare (tra le numero 2), mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare (tra le numero 1), infine, soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo. Le scelte dei capitani saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro. La semifinale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX e supertennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

