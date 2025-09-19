italia supera francia e spagna nella produzione di vino

L’Italia torna a imporsi come leader mondiale nella produzione di vino, superando i due principali competitor europei, Francia e Spagna. Secondo le stime vendemmiali 2025, presentate il 10 settembre da Assoenologi, ISMEA e UIV, il nostro Paese dovrebbe raggiunger e 47,4 milioni di ettolitri. Una crescita dell’8% rispetto al 2024 e perfettamente in linea con la media del quinquennio. Un risultato che consente al Belpaese di distanziare nettamente la Francia, ferma a 37,4 milioni di ettolitri, e la Spagna, che si attesta a 36,8 milioni. Non si tratta soltanto di quantità, ma anche di qualità. Le uve raccolte lungo la Penisola presentano infatti un ottimo stato sanitario, con un profilo organolettico che promette vini longevi, freschi e strutturati, a seconda delle aree di produzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

